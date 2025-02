Gruma eleva su flujo operativo 7% en cuarto trimestre de 2024, ventas caen 5%

Gruma, el gigante mundial de harina y productos a base de maíz, reportó un flujo operativo en línea con las expectativas de los expertos, y ganancias que sorprendieron durante el cuarto trimestre de 2024, esto pese a que las ventas disminuyeron principalmente por efectos cambiarios.

El flujo operativo, una métrica popular para evaluar el desempeño financiero de las empresas, subió 7% en el cuarto trimestre en comparación con el mismo periodo de 2023, un desempeño que estuvo en línea (+0.8%) con las expectativas de los especialistas consultados por Infosel y que se basó en el desempeño de la empresa fuera de México, destacando su línea de productos saludables "Better for you" en Estados Unidos.

"Estamos satisfechos con el desempeño de Gruma en el cuarto trimestre de 2024, lo que contribuye a un gran año para la compañía", escribió la empresa mexicana en su reporte. "Las tendencias del mercado en el cuarto trimestre reflejaron las del tercer trimestre de 2024; en los Estados Unidos nuestra categoría de productos 'Better For You' continuó demostrando un excelente desempeño".

Las ventas netas disminuyeron 5% --el consenso esperaba un alza de 3%-- principalmente por el efecto del tipo de cambio en las operaciones de Gimsa, la empresa a cargo de sus operaciones en México. Otros hechos que afectaron a sus ventas fueron los ajustes de precios también en su mercado sede y un menor volumen de sus ventas institucionales en Estados Unidos.

Para las operaciones en México, Gruma dijo que la demanda --Gimsa elevó 1% su volumen de ventas-- sigue impulsando su negocio, a pesar de los desafíos logísticos esperados basados en las tendencias de los últimos trimestres.

En Estados Unidos, que es el segundo mercado más grande por volumen, pero el mayor de Gruma en términos netos, dijo que se mantuvo la tendencia de trimestres previos de la reducción de sus ventas del canal institucional.

Las ganancias netas de la empresa con sede en Monterrey, Nuevo León, incrementaron casi 29% en el cuarto trimestre de 2024, un resultado 24% por arriba de lo estimado por los analistas. Gruma destacó que para el presente año buscará aprovechar las tendencias en el consumo de tortilla por parte de sus clientes.