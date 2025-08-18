Google aumenta su participación en TeraWulf al 14%

Google, propiedad de Alphabet, proporcionará un respaldo adicional de 1,400 millones de dólares para financiar la deuda de un nuevo centro de datos y recibirá warrants para adquirir 32.5 millones de acciones ordinarias de TeraWulf, lo que elevará su respaldo total a aproximadamente 3,200 millones de dólares y su participación accionaria total a aproximadamente el 14%, según informó TeraWulf el lunes.

Las compañías anunciaron la semana pasada que Google respaldaría 1,800 millones de dólares de las obligaciones de arrendamiento de Fluidstack y que recibiría una participación del 8% en TeraWulf.

El nuevo centro de datos, cuya operación está prevista para el segundo semestre de 2026, forma parte de una expansión del campus Lake Mariner de TeraWulf, en el oeste de Nueva York, posible gracias a la decisión de Fluidstack de ejercer su opción, según TeraWulf.