Fibra Uno lanzará Fibra Next en julio; espera recaudar 10,000 millones de pesos con OPI

Fibra Uno, el fideicomiso de bienes raíces más grande del país, lanzará en julio próximo Fibra Next de acuerdo con información de la empresa. Desde la Fibra, que tiene inmuebles comerciales de oficinas y naves industriales, se buscaba desde hace tiempo escindir los activos relacionados con el nearshoring -relocalización-, después de una ronda con analistas e inversionistas la empresa destacó que busca captar 10,000 millones de pesos en la colocación de los certificados.

Fibra Next estará 100% enfocada en inmuebles industriales, especialmente en la región centro del país, con vocación en mercados de logística.

Directivos indicaron que después de siete años sin empresas listadas en Bolsa llegará Fibra Next al mercado. Sin embargo no es una nueva empresa si no una edición de los activos de Fibra Uno.

INFORMACIÓN EN PROCESO…