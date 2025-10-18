Exportaciones chinas de petróleo refinado bajan 1% interanual en septiembre

Las exportaciones chinas de productos petroleros refinados disminuyeron 1% interanual en septiembre y cayeron 3.6% respecto a agosto, mostraron el sábado datos de aduanas.

Las exportaciones de petróleo refinado, que incluyen gasóleo, gasolina, combustible de aviación y combustible marítimo, totalizaron 5.14 millones de toneladas métricas en el mes.

Las exportaciones de gasóleo aumentaron 46.7% interanual, hasta 510,000 toneladas (126,650 barriles por día). En los nueve primeros meses del año fueron 28% inferiores en la misma comparación, con 5.08 millones de toneladas.

Las exportaciones de gasolina se situaron en 650,000 toneladas en septiembre, con un descenso interanual del 10.7%. De enero a septiembre, China exportó 6.33 millones de toneladas de gasolina, 12.3% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Las exportaciones de combustible de aviación aumentaron 2.8% interanual hasta 1.66 millones de toneladas en septiembre. En los nueve primeros meses subieron 5.4% interanual, hasta 15.39 millones de toneladas.

Los datos también muestran que las importaciones de GNL cayeron 14.7% interanual a 5.75 millones de toneladas en septiembre. En los nueve primeros meses bajaron 16.7% respecto al mismo periodo del año anterior.