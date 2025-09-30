El crudo baja en septiembre y acumula dos meses con caídas

Los precios del crudo cayeron el martes, ya que los inversionistas esperan un excedente en la oferta por planes de la OPEP+ de un incremento en la producción el próximo mes y la reanudación de las exportaciones de petróleo desde la región kurda de Irak a través de Turquía.

El Brent bajó 1.40%, o 95 centavos, a 67.02 dólares por barril, mientras que el estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), perdió 1.70%, o 1.08 dólares, a 62.37 dólares el barril.

De acuerdo con datos de Reuters, al final de septiembre, el precio del WTI descendió 2.56% y el Brent restó 1.61 por ciento.

La mezcla mexicana de exportación cerró el martes en 61.16 dólares, una caída de 1.43%, u 89 centavos. De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos, durante septiembre reportó una baja de 2.64 porciento.

Con estos resultados, los tres marcadores de petróleo acumulan dos meses consecutivos en números rojos. Mientras que en el tercer trimestre presentan rendimientos mixtos con el WTI con una baja de 4.21%, el Brent con una pérdida de 0.87% y el crudo meivano con subida de apenas 0.08 por ciento.

El mercado ha mantenido la cautela en las últimas semanas, equilibrando los riesgos de suministro, principalmente derivados de los ataques de Ucrania a las refinerías rusas, con las expectativas de exceso de oferta y debilidad de la demanda.

OPEP+ alista reunión virtual

En la próxima reunión la OPEP+ podría acelerar su producción para noviembre desde el aumento de 137,000 barriles por día que se va a materializar en octubre, mientras que Arabia Saudita presiona para recuperar participación de mercado.

“En particular, la expectativa de que los países productores refuercen sus compromisos de suministro crea un sesgo de sobreoferta que presiona las cotizaciones”, dijo Antonio Montiel, director de ATFX Education.

Ocho miembros de la OPEP+ podrían aumentar la producción en noviembre entre 274,000 y 411,000 bpd; más que en octubre, según dos de las tres fuentes. La OPEP+ produce aproximadamente la mitad del petróleo mundial. (Con información de Reuters)