Metales pierden ante tensiones en Medio Oriente

Los mercados de metales cerraron la semana con fuertes pérdidas, arrastrados por el fortalecimiento del dólar tras el anuncio de que Estados Unidos desplegará tropas adicionales en Medio Oriente.

La noticia avivó la preocupación por un conflicto prolongado, un repunte en los precios del petróleo y, en consecuencia, mayor inflación y tasas de interés más elevadas.

El oro al contado cayó 3.45% a 4,491.15 dólares por onza. Los futuros del oro estadounidense para entrega en abril bajaron 0.7% a 4,574.90 dólares.

“La caída refleja la incertidumbre previa al fin de semana y el temor a nuevas subidas de tasas”, explicó el operador independiente Tai Wong, quien anticipó que los metales podrían consolidarse, aunque con un camino “accidentado”.

La plata al contado cayó 7.04% a 67.79 dólares. El platino bajó 0.9% hasta los 1,953.18 dólares y el paladio perdió 1.6% a 1,423.59 dólares.

Las principales casas de Bolsa internacionales prevén que el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra podrían subir las tasas de interés en abril.

En Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo las tasas sin cambios, pero advirtió sobre una inflación más alta. El presidente Jerome Powell reconoció que la política monetaria futura enfrenta una “incertidumbre inusualmente alta” debido a la guerra.

Metales industriales también bajaron

La presión se extendió a los metales básicos. El contrato de referencia de aluminio a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres cedió modestas ganancias anteriores y cayó 1.45%, a 3,195 dólares por tonelada métrica.

Los precios del aluminio se habían recuperado en las últimas semanas por el temor a interrupciones del suministro tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

El cobre de la LME cayó 2%, a 11,917 dólares por tonelada y registró una pérdida semanal del 7%, la mayor desde abril de 2025. Entre otros metales, el zinc de la LME bajó 0.1%, a 3,073 dólares por tonelada y el níquel cayó 0.1%, a 16,975 dólares.