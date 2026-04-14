Citi prevé OPI de Banamex después de su desconsolidación en 2027

Citigroup anticipa realizar la Oferta Pública Inicial (OPI) de Banamex hasta que concrete la desconsolidación de sus operaciones a inicios de 2027.

El prestamista prevé que el debut de Banamex en Bolsa ocurra cuando las condiciones de mercado sean favorables y se cumplan los requisitos regulatorios, dijo Jane Fraser, directora general de Citi, durante una conferencia tras la presentación de resultados del primer trimestre.

“Dado el ritmo acelerado de la venta que acabamos de realizar, no prevemos ventas adicionales de participaciones en 2026, antes de la desconsolidación prevista para inicios de 2027”, dijo Fraser. “La salida a Bolsa probablemente ocurrirá después, cuando las condiciones del mercado sean favorables y se cumplan los requisitos regulatorios”.

La expectativa era que la OPI de Banamex se llevara a cabo este año; sin embargo, tanto Banamex como Citi señalaron de forma consistente que no tienen prisa y que buscarán las mejores condiciones de mercado.

“Seguiremos asegurándonos de que Banamex alcance su máximo potencial, optimizando el valor para todos los grupos de interés, como lo hemos hecho hasta ahora”, añadió.

Citi anunció hace cuatro años que vendería la mayoría de sus activos en México como parte de un proceso global para enfocarse en clientes institucionales, a los que ahora atiende a través de Citi México. En una primera etapa intentó una venta directa, sin lograr concretar un acuerdo.

El año pasado, Citi vendió una participación de 25% de Banamex al empresario Fernando Chico Pardo y recientemente acordó la venta de otro 24% a inversionistas institucionales y family offices, entre ellos General Atlantic, Afore SURA, BTG Pactual y Chubb, además de fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y Qatar Investment Authority.

La venta del 49% de Banamex, por 4,800 millones de dólares, es considerada por Citi como un avance clave en su salida del negocio mexicano.