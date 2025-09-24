China se aleja de EU y le compra soya a Argentina

Los futuros de la soya estadounidense bajaron el miércoles debido a la preocupación por las exportaciones, ya que las grandes ventas de soya argentina a China mantienen la atención en la falta de compras a Estados Unidos por parte del principal importador.

El maíz siguió a la soya a la baja, aunque las pérdidas se vieron limitadas por los informes de una cosecha temprana con rendimientos inferiores a los esperados en el corazón del cinturón de maíz del Medio Oeste.

El trigo subió gracias al apoyo técnico y a las compras de oportunidad tras el rebote del mercado desde los mínimos del contrato en la sesión anterior.

"La soya ha liderado las caídas debido a la situación fiscal en Argentina, la venta agresiva de soya por parte de los productores y el hecho de que China no compre en Estados Unidos. Hay un exceso de oferta en el mercado de soya que parece estar tirando a la baja del mercado de maíz", dijo Don Roose, presidente de U.S. Commodities.

La soya de noviembre de Chicago cayó 2 centavos, a 10.10 dólares el bushel, rondando el mínimo de seis semanas de la sesión previa. El maíz a diciembre cedió 1.75 centavos, a 4.2450 dólares el bushel.

Los futuros de la soya y el maíz se enfrentan a la presión estacional de la oferta por el inicio de la cosecha en Estados Unidos, aunque las dudas sobre los rendimientos han ayudado a apuntalar ambos mercados.