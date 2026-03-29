Bolsas mexicanas suben, después de 5 semanas a la baja

Las plazas bursátiles en México cayeron en la última sesión de la semana pasada; sin embargo, registraron su primera alza luego de cinco semanas consecutivas a la baja en un contexto de alta volatilidad en los mercados en todo el mundo por la guerra en Medio Oriente que mantiene bajo el apetito por riesgo.

El índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cedió 0.56% hasta los 66,685.76 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.59% en 1,328.73 unidades.

“El tablero de rendimientos por empresa muestra una clara división entre los sectores castigados por la volatilidad de las materias primas y aquellos que se benefician de la resiliencia del consumo interno”, dijo Laura Torres, directora de Inversión de la gestora IMB Capital Quants.

En la comparación semanal los indicadores escalaron 3.98% el IPC y 4.11 el FTSE-BIVA, impulsados por el resultado obtenido el miércoles en el que registraron su mejor sesión desde el 9 de abril del año pasado.

“Luego de una semana marcada por la incertidumbre, los inversionistas finalizaron más preocupados que aliviados con respecto al conflicto de Medio Oriente, en medio de una semana de mensajes contradictorios en que Trump afirmaba sostener conversaciones diplomáticas con Irán, mientras que Teherán negaba dichas aseveraciones”, escribieron analistas de Casa de Bolsa Ve Por Más (BX+).

Pese a la corrección a la baja que registran ambas Bolsas desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, en lo que va del presente año los índices mantienen una ganancia de alrededor del 4 por ciento.

Siguen bajando

En Wall Street los principales índices estadounidenses volvieron a caer el viernes cerrando en sus niveles más bajos en más de siete meses.

El Dow Jones Industrial cayó 1.73%, hasta los 45,166.64 puntos, el S&P 500 perdió 1.67%, en 6,368.85 unidades, y el Nasdaq Composite bajó 2.15%, hasta los 20,948.36 puntos.

El último día de operaciones de la semana pasada tres de los 11 sectores que componen el S&P 500 avanzaron, liderados por energía que subió 1.87% y bienes de consumo básico que avanzó 0.78 por ciento. El sector de consumo discrecional cayó alrededor de 3% y fue el de peor comportamiento en el día.

El índice de volatilidad CBOE, considerado el indicador del miedo en Wall Street, subió 3.61 puntos y cerró en 31.05 enteros, su cierre más alto desde el 21 de abril.

Los referenciales bursátiles sufrieron su quinta caída semanal consecutiva, la racha más larga en casi cuatro años. El S&P 500 lideró la caída con un retroceso de 2.12%, seguida del Nasdaq Composite que bajó 1.11 y el Dow Jones que retrocedió casi 1 por ciento.