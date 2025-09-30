La Bolsa de Valores de Texas podría listar acciones en 2026

La Bolsa de Valores de Texas (TXSE por sus siglas en inglés) anunció el martes que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) aprobó su solicitud para lanzar una nueva Bolsa de valores, lo que allana el camino para que la TXSE, con sede en Dallas, comience a negociar acciones y productos cotizados en Bolsa a principios de 2026.

La iniciativa, respaldada por pesos pesados del sector de la inversión como BlackRock, Citadel Securities y Charles Schwab, tiene como objetivo reducir el dominio de las dos bolsas nacionales existentes que, además de la negociación, ofrecen servicios de cotización a las empresas que desean acceder a los mercados públicos de Estados Unidos.

La TXSE afirmó que su objetivo era reducir la carga que supone salir a Bolsa y mantenerse como empresa cotizada.

Según datos de la SEC, el número de empresas que cotizan en las bolsas estadounidenses ha descendido hasta unas 4,400 desde el máximo de más de 8,000 alcanzado en la década de 1990.

Para revertir esta tendencia, la Bolsa de Texas afirmó que tiene previsto atraer a empresas de sectores de alto crecimiento, como la energía, la tecnología y la manufactura.

También tratará de aprovechar la percepción de que Texas es un estado favorable para los negocios, con impuestos más bajos y regulaciones menos estrictas. En los últimos años, varias empresas han trasladado su sede corporativa a Texas, entre ellas Tesla.

BlackRock lanzó en mayo un ETF para invertir en este tema, el iShares Texas Equity ETF, aunque solo ha atraído 15 millones de dólares en activos.

“Texas tiene una visión a largo plazo para impulsar el crecimiento económico, racionalizar las regulaciones y construir infraestructura financiera”, afirmó James Lee, fundador y director ejecutivo de la nueva Bolsa, en un comunicado de prensa.

La TXSE anunció por primera vez sus planes en junio de 2024, incluyendo detalles del respaldo financiero de BlackRock y Citadel. Presentó su solicitud formal de aprobación a la SEC en enero pasado.

Desde entonces, ha contratado a talentos de otras bolsas, incluidos dos ejecutivos de ETF de Cboe Global Markets y Nasdaq.

Pero esos rivales no se quedan de brazos cruzados. El 31 de marzo, la NYSE abrió su propia sucursal en Texas y reveló que Trump Media & Technology sería la primera empresa en cotizar.

Nasdaq también planea competir por el negocio de Texas con la apertura de una nueva sede regional en el estado.

TXSE operará en línea y comenzará principalmente como un mercado virtual, pero con el tiempo espera crear su propio campus y centro de operaciones en el centro de Dallas.