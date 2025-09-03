Bolsa mexicana toca un nuevo máximo intradía; mineras y Alsea lideran las ganancias

Las bolsas de valores de México avanzan ligeramente en la sesión de media semana. Los índices accionarios locales suben, alcanzando nuevos máximos intradía, en un mercado que se mantiene atento a las expectativas para las tasas de interés de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.10% hasta 59,805.92 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.07% con 1,197.02 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores avanzan. Destacan las ganancias de las mineras Industrias Peñoles, con 4.39 a 687.12 pesos, y Grupo México, con 1.95% a 127.48 pesos, además de Alsea, con una mejora de 1.65% a 55.50 pesos.

Los índices accionarios locales registraron ayer nuevos máximos históricos, ligando dos días en alza y alcanzando rendimientos superiores a 20% en lo que va del año. El S&P/BMV IPC busca superar el nivel de 60,000 unidades, que toco más temprano en esta jornada.

"Prevemos que el alza continúe, tras superar la resistencia que trazamos en 59,400 puntos. En este sentido, el objetivo más cercano que pondrá a prueba es el psicológico de 60,000 puntos, mientras que el apoyo está ubicado en 58,860 puntos", dijo Análisis Banorte.

Indicadores clave

En los datos, esta mañana la encuesta JOLTS de ofertas de empleo estadounidense para julio mostró un total de 7.181 millones de vacantes, menos que 7.380 millones previstas y que las 7.357 millones de junio, apoyando la apuesta de recortes a la tasa de la Fed.

Los datos JOLTS son los primeros de un grupo de datos laborales relevantes de Estados Unidos que los operadores esperan esta semana, y que culminarán con la divulgación de las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, el viernes, claves para el banco central.

En el aspecto local, el INEGI publicó el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), que se ubicó en 46.7 puntos, lo que implicó un avance de 0.7 puntos mensuales. En su comparación anual, el indicador disminuyó 0.7 puntos, ligando ocho meses en descenso.