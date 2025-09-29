Bolsa mexicana sube por tercera jornada consecutiva; destacan acciones de Grupo México

Las bolsas de valores de México cerraron con ganancias las negociaciones de este lunes. Los índices bursátiles locales subieron por tercera jornada consecutiva, en un comportamiento que más temprano los llevó a renovar las zonas de máximos históricos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.49% a 62,610.12 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se movió 0.46% a 1,250.39.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacó la minera Grupo México, con una ganancia de 5.82% a 156.51 pesos, seguida por Kimberly Clark, con 2.08% a 37.78 pesos, y Orbia, con 1.39% a 16.77 pesos.

Con este desempeño, la bolsa mexicana subió por tercera jornada consecutiva y el índice líder S&P/BMV IPC acumula una ganancia de 6.65% en lo que va de septiembre. Su rendimiento en lo que va del año suma de 26.45%, superando a otras grandes plazas.

Los inversionistas estarán atentos en la semana a la publicación de varios reportes de empleo estadounidenses que perfilarán las apuestas sobre la política monetaria de la Fed. Además, el mercado sigue la posibilidad de un cierre del gobierno estadounidense.