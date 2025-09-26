Bolsa mexicana sube por segunda jornada consecutiva y registra ganancia semanal de 1.81%

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales subieron, en una jornada marcada por cifras de inflación en Estados Unidos en línea con lo esperado, y terminaron una semana muy positiva.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanzó 0.58% a 62,307.07 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.62% y a 1,244.68 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Genomma Lab, con una mejora de 4.66% a 18.85 pesos, seguido de Grupo Financiero Banorte, con 2.70% a 179.91 pesos, y Gruma, con 2.61% a 341.61 pesos.

El índice S&P/BMV IPC avanzó por segunda jornada consecutiva este viernes, para terminar la semana con una ganancia acumulada de 1.81%; con esto, la referencia bursátil local avanza 6.13% sólo en enero, y en lo que va del año su ganancia es de 25.84 por ciento.