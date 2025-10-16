Buscar
Bolsa mexicana sube por segunda jornada consecutiva; destaca PINFRA

Los índices accionarios locales avanzan, siguiendo el desempeño de sus pares del exterior, con los inversionistas atentos a la temporada de reportes del 3T.

main image

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este jueves.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este jueves. Los índices accionarios locales avanzan, siguiendo el desempeño de sus pares del exterior, con los inversionistas atentos a la temporada de reportes corporativos del tercer trimestre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.87% a 62,174.91 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cae 0.85% hasta 1,240.87 unidades.

image

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca PINFRA, con 3.86% más a 241.08 pesos, seguida por el gigante de las telecomunicaciones América Móvil, con 3.18% a 20.44 pesos, e Inbursa, con 2.77% en 49.04.

Temas relacionados

José Antonio Rivera

Analista de mercados

