Bolsa mexicana sube levemente; destacan acciones de Kimberly-Clark

Las bolsas de valores de México operan con ganancias la mañana de este martes. Luego de una jornada con pocos cambios, los índices suben ligeramente, en un mercado que se alista para un discurso que dará el presidente de la Reserva Federal al final de la semana.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.26% a 58,469.16 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.27% hasta 1,171.80 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Los títulos de Kimberly-Clark encabezan las ganancias, con 2.43% a 36.72 pesos, seguidos por los de Megacable, con 1.90% a 52.96 pesos, y los de Cemex, con 1.43% a 16.37 pesos.

Jerome Powell, el presidente de la Fed, dará un discurso en el encuentro anual de banqueros centrales de Jackson Hole, el viernes. Los operadores esperan que ofrezca pistas sobre cuáles serán los próximos pasos del banco central, que podría empezar a bajar la tasa clave.