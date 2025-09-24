Bolsa mexicana retrocede tras registrar un nuevo máximo histórico

Las bolsas de valores de México terminaron con pérdidas las negociaciones del miércoles. Tras perfilar más temprano una tercera sesión consecutiva en avance, y alcanzar un nuevo nivel récord de 62,665.94 puntos en su referencia principal, los índices locales retrocedieron.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.74% a 61,905.95 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.77% a un nivel de 1,238.55 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de Megacable, con 6.73% a 58.23 pesos, seguida por la de Grupo Carso, con 4.11% a 128.17 pesos, y la de la farmacéutica Genomma Lab, con 3.78% a 18.82 pesos.

Los índices accionarios locales cayeron en un retroceso de consolidación, tras haber alcanzado nuevos máximos históricos. A pesar de este descenso, el S&P/BMV IPC aún gana 5.45% sólo en septiembre. En lo que va de este año, acumula un rendimiento de 25.03 por ciento.

En los indicadores, los inversionistas asimilaron una aceleración en la inflación al consumidor durante la primera mitad de septiembre, pero por debajo de lo esperado. Mañana se espera que el Banco de México recorte su tasa de interés en un cuarto de punto porcentual.