Bolsa mexicana retrocede y perfila una moderada caída semanal

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana del vienes. Luego de un inicio de jornada en terreno positivo los índices locales retroceden, con el conglomerado Orbia Advance liderando los descensos. La plaza perfila una moderada caída semanal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, baja 0.29% a 62,037.96 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.33% a 1,239.48 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Las acciones de Orbia Advance lideran el descenso, con 2.16% menos a 18.09 pesos, seguidas por las de Bimbo, con 1.66% más a 64.11 pesos, y Volaris, con 1.48% a 12.66 pesos.

Prevemos que el S&P/BMV IPC mantenga el tono defensivo, tras respetar el soporte intermedio ubicado en el promedio móvil exponencial de 21 días (61,400 unidades). La resistencia que podría enfrentar es el máximo récord intradía en 63,170", dijo Análisis Banorte.