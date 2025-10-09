Bolsa mexicana retrocede tras una jornada de repunte

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana del jueves. Los índices locales retroceden tras una jornada de repunte y luego de conocer cifras locales de inflación, mientras los inversionistas se preparan para recibir las minutas del Banco de México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocede 0.27% a 60,723.65 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), desciende 0.32% hasta 1,214.03 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Lideran las pérdidas Quálitas, con 2.51% menos a 171.53 pesos, del conglomerado Orbia Advance, con una pérdida de 1.51% a 16.28 pesos, y Volaris, que también cae 1.51% a 12.41.

Las bolsas de valores de México avanzaron con fuerza ayer en un repunte, después de haber registrado una racha de tres jornadas consecutivas con pérdidas que alejó a los índices de la zona de máximos récord. En lo que va del año, el S&P/BMV IPC gana 22.97 por ciento.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor de México aceleró en septiembre a 3.76% a tasa anual, aunque menor a un 3.79% esperado por el mercado. El componente subyacente avanzó, por su parte, 4.28%, lo que estuvo en línea con las expectativas del consenso.

Está previsto que esta mañana, el banco central divulgue las actas de su encuentro de política monetaria de septiembre, cuando bajó la tasa de interés clave por décima ocasión, indicando que hacia adelante consideraría la posibilidad de realizar recortes de tasa adicionales.