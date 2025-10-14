Bolsa mexicana retrocede a la espera de reporte de América Móvil

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana del martes. Los índices locales retroceden moderadamente a la espera del comienzo de la temporada de reportes del tercer trimestre, con las cifras de América Móvil, que se conocerán tras el cierre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.45% a 60.769.72 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.48% hasta 1,214.89 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores retroceden. Los títulos de BanRegio, encabezan las pérdidas, con 2.25% a 139.90 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, con 1.77% menos a 809.17 pesos, y Alsea, con 1.61% menos a 54.26.

Hoy comienza la temporada de reportes del tercer trimestre, con las cifras del gigante América Móvil, de Carlos Slim. Sus acciones caen 0.91% a 19.55 pesos. Además, el mercado continúa atento a las nuevas señales de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.