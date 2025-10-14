Buscar
Bolsa mexicana retrocede a la espera de reporte de América Móvil

Los inversionistas esperan el inicio de la temporada de reportes del 3T, mientras se mantienen atentos a las señales de tensiones entre Estados Unidos y China.

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana del martes.archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México operan con pérdidas la mañana del martes. Los índices locales retroceden moderadamente a la espera del comienzo de la temporada de reportes del tercer trimestre, con las cifras de América Móvil, que se conocerán tras el cierre.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.45% a 60.769.72 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), pierde 0.48% hasta 1,214.89 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores retroceden. Los títulos de BanRegio, encabezan las pérdidas, con 2.25% a 139.90 pesos, seguidos por los de la minera Industrias Peñoles, con 1.77% menos a 809.17 pesos, y Alsea, con 1.61% menos a 54.26.

Hoy comienza la temporada de reportes del tercer trimestre, con las cifras del gigante América Móvil, de Carlos Slim. Sus acciones caen 0.91% a 19.55 pesos. Además, el mercado continúa atento a las nuevas señales de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

José Antonio Rivera

Analista de mercados

