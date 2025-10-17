Bolsa mexicana retrocede tras dos avances consecutivos; registra avance semanal

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices accionarios locales bajaron, tras dos sesiones de fuertes ganancias, en un mercado que evalúa los riesgos por las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, perdió 1.28% y cerró con 61,743.92 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 1.34% a 1,230.24 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la pérdida del conglomerado Orbia, con 6.78% a 18.14 pesos, seguido por el de PINFRA, con 4.55% a 232.09 pesos, y la minera Industrias Peñoles, con 4.36% en 793.45.

A pesar de la pérdida de hoy, las referencias locales tuvieron rendimientos semanales positivos. El índice S&P/BMV IPC acumuló una ganancia de 1.94% en el periodo. En lo que va de este año, la referencia del mercado mexicano acumula un avance de 24.70 por ciento.