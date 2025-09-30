Bolsa mexicana perfila ganancia de 7% en septiembre

Las bolsas de valores de México operan con ganancias la mañana de este martes. Los índices bursátiles locales suben por cuarta sesión consecutiva y renuevan sus máximos récord, mientras los inversionistas asimilan cifras laborales en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que grupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.34% a 62,820.24 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.33% con 1,254.46.

S&P/BMV IPCTrdingview

Al interior del índice, la mayoría de los valores suben. Destacan las acciones de Megacable, con una mejora de 3.76% a 60.11 pesos, seguidas por de Grupo BMV, con 2.48% más en 38.01 pesos, y Kimberly-Clark, que avanza 1.72% a 38.43 pesos.

La referencia bursátil mexicana, el S&P/BMV IPC, renueva sus máximos históricos este martes y amplia a más de 7% sus ganancias de septiembre. Los inversionistas asimilan los resultados de una encuesta laboral en Estados Unidos mejores a los esperados.

La financiación del gobierno estadounidense expirará a la medianoche el martes, llevando a una paralización parcial de actividades, a menos que los republicanos y los demócratas en el Congreso consigan llegar a un acuerdo de gasto de último minuto.