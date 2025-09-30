Lectura 2:00 min
Bolsa mexicana perfila ganancia de 7% en septiembre
Los índices locales suben por cuarta sesión consecutiva y renuevan sus máximos récord, mientras los inversionistas asimilan cifras laborales en Estados Unidos.
Las bolsas de valores de México operan con ganancias la mañana de este martes. Los índices bursátiles locales suben por cuarta sesión consecutiva y renuevan sus máximos récord, mientras los inversionistas asimilan cifras laborales en Estados Unidos.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que grupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.34% a 62,820.24 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.33% con 1,254.46.
Al interior del índice, la mayoría de los valores suben. Destacan las acciones de Megacable, con una mejora de 3.76% a 60.11 pesos, seguidas por de Grupo BMV, con 2.48% más en 38.01 pesos, y Kimberly-Clark, que avanza 1.72% a 38.43 pesos.
La referencia bursátil mexicana, el S&P/BMV IPC, renueva sus máximos históricos este martes y amplia a más de 7% sus ganancias de septiembre. Los inversionistas asimilan los resultados de una encuesta laboral en Estados Unidos mejores a los esperados.
La financiación del gobierno estadounidense expirará a la medianoche el martes, llevando a una paralización parcial de actividades, a menos que los republicanos y los demócratas en el Congreso consigan llegar a un acuerdo de gasto de último minuto.