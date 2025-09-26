Bolsa mexicana opera con ganancias y perfila un fuerte avance semanal

Las bolsas de valores de México operan con avances la mañana del viernes. Los índices locales suben cerca de sus máximos históricos, mientras los inversionistas asimilan datos de la inflación en Estados Unidos que se ubicaron dentro de las expectativas de los analistas.

La referencia S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.65% a 62,347.90 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.66% hasta 1,245.13 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Los títulos de la farmacéutica Genomma Lab encabezan las ganancias, con 5.33% más a 18.97 pesos, seguidos por los de la operadora de franquicias Alsea, con 3.62% en 62.92 pesos.

En lo que va de esta semana, el S&P/BMV IPC acumula una ganancia de alrededor de 1.80%, mientras que en septiembre, la referencia bursátil suma 6.20% que impulsa su desempeño en 2025 a más de 25%, superando por mucho las alzas de sus pares de Wall Street.