Bolsa mexicana inicia la semana en terreno de ganancias impulsada por acciones de mineras

Las bolsas de valores de México perfilan fuertes ganancias en las negociaciones de este lunes. Los índices accionarios locales repuntan luego de dos sesiones de pérdidas, impulsados principalmente por los títulos de las mineras Peñoles y Grupo México.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, se mueve 1.06% a 61,210.47 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 1.09% a 1,222.13.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores se operan con ganancias. Lideran las alzas las mineras Peñoles, con 4.26% más a 816 pesos, y Grupo México, con 2.81% a 148.94 pesos, además de PINFRA, con 2.62% más a 236.50 pesos.

La bolsa mexicana retrocedió la semana pasada, en un movimiento acumulado que alejó a las referencias de la zona de máximos históricos. Sin embargo, este lunes rebotan en un mercado que espera esta semana de los primeros reportes del tercer trimestre.

"En México, el foco del mercado estará en el reporte de resultados de América Móvil el 14 de octubre, dando inicio a la temporada de resultados del 3T. Prevemos un rango de operación semanal para el IPC de 59,800 y 61,800 puntos", dijo Análisis Banorte.