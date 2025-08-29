Bolsa mexicana cierra la sesión con pérdidas y termina una semana negativa

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices bursátiles locales retrocedieron y terminaron una semana negativa, en un mercado que asimilaba las más recientes cifras de la economía de Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.75% a 58,708.86 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), bajó 0.74% a 1.175,50 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de la embotelladora Arca Continental, de 3.14% a 190.38 pesos, seguida Alsea, con 3% a 53.68 pesos, y la aeroportuaria GAP, con 1.85% menos a 448.86.

Las cifras económicas publicadas esta semana en Estados Unidos respaldaron las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) recortará su tasa de interés en septiembre, pero la opinión sigue dividida entre el inicio de un ciclo de recortes o un recorte aislado.

En medio de estas dudas, cayó luego de haber reportado el viernes pasado un nuevo máximo de cierre. Contra un registro de 59,225.48 unidades, el S&P/BMV IPC registró esta semana un retroceso moderado de 0.87%, pero gana 18.57% en lo que va del año.