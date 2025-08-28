Bolsa mexicana cierra con ganancias; destacan acciones de Industrias Peñoles

Las bolsas de valores de México terminaron con avances las operaciones de este jueves. Los índices bursátiles locales subieron por segundo día consecutivo, aproximándose a niveles récord que habían conquistado recién el viernes de la semana pasada.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más operadas, sube 0.86% a 59,151.68 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.85% hasta 1,184.27.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacó la minera Industrias Peñoles, con un alza de 8.28% a 617.85 pesos, seguida por Orbia, que ganó 2.91% a 4.15 pesos, y BanBajío, con 2.80% a 44.80 pesos.

Con este desempeño, el índice S&P/BMV IPC acumula una caída de 0.12% en lo que va de la semana. En el año, la principal referencia del mercado local acumula un alza de 19.47%.