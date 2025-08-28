Lectura 1:00 min
Bolsa mexicana cierra con ganancias; destacan acciones de Industrias Peñoles
Los índices locales subieron por segundo día consecutivo, aproximándose a niveles récord que habían conquistado el viernes de la semana pasada.
Las bolsas de valores de México terminaron con avances las operaciones de este jueves. Los índices bursátiles locales subieron por segundo día consecutivo, aproximándose a niveles récord que habían conquistado recién el viernes de la semana pasada.
El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más operadas, sube 0.86% a 59,151.68 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), subió 0.85% hasta 1,184.27.
Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con avances. Destacó la minera Industrias Peñoles, con un alza de 8.28% a 617.85 pesos, seguida por Orbia, que ganó 2.91% a 4.15 pesos, y BanBajío, con 2.80% a 44.80 pesos.
Con este desempeño, el índice S&P/BMV IPC acumula una caída de 0.12% en lo que va de la semana. En el año, la principal referencia del mercado local acumula un alza de 19.47%.