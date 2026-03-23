Bolsa mexicana cierra con ganancias; cementeras lideran los avances

Las bolsas de valores de México registraron ganancias moderadas en la jornada de este lunes. Los índices accionarios subieron, después de tres jornadas con pérdidas, en un mercado animado por el aplazamiento de los ataques estadounidenses a plantas eléctricas iraníes.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, ganó 0.37% a 64,370.95 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional del Valores (Biva), avanzó 0.49% al nivel de 1,282.54 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores terminaron la sesión con avances. La cementera Cemex sobresalió con una mejora de 5.06% a 18.91 pesos, seguida por GCC, con 2.89% a 179.32 pesos, y Kimberly-Clark de México, que avanzó 2.68% a 40.26 pesos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó aplazar cualquier ataque a las plantas eléctricas de Irán, afirmando que los dos países habían tenido conversaciones "buenas y muy productivas". Trump le había dado 48 horas a Irán para liberar el estrecho de Ormuz.

"El movimiento de hoy sugiere que los inversionistas locales están aprovechando los niveles de entrada atractivos en emisoras de valor, aunque el volumen de operación refleja que la cautela es aún la regla general", dijo Laura Torres, directora de inversión de IMB Capital Quants.