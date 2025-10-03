Bolsa mexicana cae en la jornada y registra moderada pérdida semanal

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este viernes. Los índices cayeron en la última jornada de la semana, con las acciones de Orbia y Pinfra a la cabeza en las pérdidas, y acumularon moderados descensos semanales.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.38% a 61,984.43 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), descendió 0.23% en 1,240.77.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó la caída de Orbia Advance, con 5.08% a 17.55 pesos, la operadora de infraestructura Pinfra, con 2.19% a 239.06 pesos, y Grupo BMV, con 2.10% a 36.85 pesos.

Pese a que tocaron máximos históricos varias veces esta semana, los índices locales cayeron y acumularon descensos semanales. El S&P/BMV IPC registró una caída de 0.52% esta semana. Sin embargo, el índice líder aún gana más de 25% en lo que va del año.