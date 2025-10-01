Bolsa mexicana baja con fuerza tras alcanzar nuevos máximos históricos

Las bolsas de valores de México perfilan pérdidas superiores a 1% en la sesión de media semana. Tras una apertura en terreno positivo y una racha de cuatro días con avances que los impulsó a nuevos máximos históricos, los índices caen en una toma de ganancias.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, pierde 1.05% en 62,254.00 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cede 1.04% a 1,244.96 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores caen. Los títulos del fabricante de productos para el cuidado personal Kimberly-Clark de México lideran las caídas, con 3.79% a 37.27 pesos, seguidos por los de Alsea, con un descensos de 2.07% a 59.61 pesos.

La bolsa mexicana cerró ayer un mes de septiembre con excelente desempeño, ganando poco más de 7% y ampliando su rendimiento en el año a más de 27%. Los inversionistas toman aire tras la racha positiva para la plaza, pero los analistas anticipan que el alza seguirá.

"Esperamos que el impulso continúe, la superación de la resistencia de 63,130 establecerá una señal favorable. El siguiente objetivo a enfrentar está en 63,800 unidades. Ahora el soporte se sitúa en 62,000 puntos. Sugerimos mantener posiciones", destacó Análisis Banorte.