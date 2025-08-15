Bolsa mexicana avanza liderada por acciones de Televisa; registra semana positiva

Las bolsas de valores de México registraron moderados avances en las negociaciones de este viernes. Los índices bursátiles locales subieron, mientras el mercado esperaba una reunión entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia para hablar sobre la guerra en Ucrania.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 0.26% a 58,320.48 unidades. El índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se movió 0.27% hasta 1,170.31 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Televisa, con un avance de 3.04% a 9.16 pesos, seguida por Grupo Carso, de Carlos Slim, con 2.45% a 130.81 pesos, y la aeroportuaria OMA que ganó 2.24% a 250.37 pesos.

Indicadores e información clave

En el acumulado semanal, el índice referencia S&P/BMV IPC acumula una ganancia de 0.43%, con lo que su rendimiento anual se mantiene cerca de 18 por ciento. La plaza local supera por mucho los rendimientos de los tres principales promedios accionarios de Estados Unidos.

La semana estuvo marcada por indicadores estadounidenses que movieron constantemente el apoyo a la apuesta por un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal. Hoy todavía resta por atender al resultado de la reunión de Donald Trump y su homologo Vladimir Putin.