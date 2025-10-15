Bolsa mexicana avanza; las acciones de Orbia se disparan más de 22%

Las bolsas de valores de México terminaron con ganancias las negociaciones de media semana. Los índices bursátiles locales subieron, después de un inicio positivo de la temporada local de reportes trimestrales, y con un salto de más de 22% de las acciones de Orbia.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, ganó 1.4% a 61,637.54 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 1.38% al nivel de 1,230.46 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Orbia Advance lideró las alzas, con una mejora de 22.54% a 19.41, su mejor nivel en un año, en medio de versiones sobre una posible desinversión de una de sus unidades de negocio.

Otros valores con fuertes avances fueron Becle, que produce el tequila José Cuervo, con una ganancia de 6.45% a 21.8 pesos, y la minorista Walmex, con 5.24% a 61.09 pesos. América Móvil, que ayer presentó un positivo reporte trimestral, subió 2.48% hasta 19.81 pesos.