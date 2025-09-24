Bolsa mexicana alcanza nuevo máximo impulsada por Grupo México

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este miércoles. Perfilando una tercera sesión consecutiva en avance, los índices locales renuevan sus récords, con las acciones de la minera Grupo México encabezando el movimiento.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, avanza 0.28% a 62,543.19 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), gana 0.30% a 1,251.92 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destaca Grupo México, con un alza de 4.68% a 143.59 pesos, seguida por la cementera Cemex, con 1.19% a 16.98 pesos, y la panificadora Bimbo, con 0.98% a 64.72.

Las bolsas extendieron el martes su fuerte repunte de inicio de semana, un desempeño que incrementó la ganancia del S&P/BMV IPC en septiembre a más de 6%. En lo que va del año, esta referencia bursátil acumula un rendimiento de más de 25 por ciento.

En los indicadores, el reporte de inflación local mostró que el índice general de precios al consumidor aceleró en la primera quincena de septiembre a 3.74%, un dato menor al que estaba previsto y que apoya la apuesta de un recorte de tasa de interés.

La próxima decisión del Banco de México está prevista para este jueves, los inversionistas ya apuestan por otro recorte. "El dato de inflación justifica todavía más el recorte a la tasa de 25 puntos base por parte de Banxico el jueves", destacó la firma Pantheon.