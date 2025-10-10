BMV sube levemente impulsada por Grupo México, pero perfila una pérdida semanal

Las bolsas de valores de México operan con descensos la mañana de este viernes. Tras una sesión de ajuste, los índices locales suben levemente impulsados por los títulos de Grupo México, aunque perfilando una semana de negativo rendimiento acumulado.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.16% a 60,915.46 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.16% a 1,218.55 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Destacan las acciones de Grupo México, con un avance de 1.62% a 146.31 pesos, seguidas por las de Megacable, con 1.01% en 52.09, y Coca Cola FEMSA, con 0.75% en 154.38.

"Esperamos que el rebote técnico continúe, la superación del psicológico de los 61,000 puntos establecerá una señal técnica favorable. En este contexto, la resistencia a enfrentar se ubica en 61,400 puntos. El soporte se sitúa en 59,750 puntos", explicó Análisis Banorte.