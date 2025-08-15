Buscar
El Economista
Mercados

Lectura 2:00 min

BMV sube tras dos jornadas consecutivas con pérdidas; mercado asimila más datos en EU

Los índices accionarios locales suben, después de dos jornadas consecutivas con pérdidas, y perfilan una semana con moderados avances.

main image

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana del viernes.Archivo

José Antonio Rivera

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana del viernes. Los índices accionarios locales suben, después de dos jornadas consecutivas con pérdidas, y perfilan una semana con leves avances, marcada por datos y apuestas de recorte de tasa en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.42% a 58,411.31 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.51% a 1,173.11 unidades.

S&P/BMV IPC

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior de índice de referencia, la mayoría de los valores operan con avances. Destacan las acciones de Elektra, con un avance de 2.38% a 378.05 pesos, seguidos por los del gigante de los medios Televisa, con 1.80% a 9.05 pesos, y Alsea, con 1.55% en 56.37 pesos.

Los inversionistas se mantienen atentos a los indicadores estadounidenses y su influencia en las apuestas sobre tasas . Entre ellos, el informe de ventas minoristas mostró un aumento de 0.5% en julio. Otros datos mostraron que la producción industrial bajó 0.1 por ciento.

Los indicadores habían mostrado ayer un aumento en el IPP y una disminución en las cifras de solicitudes de apoyo por desempleo que moderaron la expectativa de un recorte a la tasa de la Fed de 50 pb. Los precios al consumidor habían apoyado esa apuesta el martes.

Temas relacionados

José Antonio Rivera

Analista de mercados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete