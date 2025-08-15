BMV sube tras dos jornadas consecutivas con pérdidas; mercado asimila más datos en EU

Las bolsas de valores de México avanzan la mañana del viernes. Los índices accionarios locales suben, después de dos jornadas consecutivas con pérdidas, y perfilan una semana con leves avances, marcada por datos y apuestas de recorte de tasa en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.42% a 58,411.31 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), se mueve 0.51% a 1,173.11 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior de índice de referencia, la mayoría de los valores operan con avances. Destacan las acciones de Elektra, con un avance de 2.38% a 378.05 pesos, seguidos por los del gigante de los medios Televisa, con 1.80% a 9.05 pesos, y Alsea, con 1.55% en 56.37 pesos.

Los inversionistas se mantienen atentos a los indicadores estadounidenses y su influencia en las apuestas sobre tasas . Entre ellos, el informe de ventas minoristas mostró un aumento de 0.5% en julio. Otros datos mostraron que la producción industrial bajó 0.1 por ciento.

Los indicadores habían mostrado ayer un aumento en el IPP y una disminución en las cifras de solicitudes de apoyo por desempleo que moderaron la expectativa de un recorte a la tasa de la Fed de 50 pb. Los precios al consumidor habían apoyado esa apuesta el martes.