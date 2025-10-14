BMV registra una moderada caída; espera reporte de América Móvil

Las bolsas de valores de México cerraron con pérdidas las negociaciones de este martes. Los índices locales cayeron en la primera jornada de la temporada local de reportes del tercer trimestre, mientras los inversionistas esperaban los resultados de América Móvil.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexican de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocedió 0.43% a 60,785.62 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 0.58% a 1,213.70 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con caídas. Chedraui encabezó los descensos, con 4.28% menos a 130.34 pesos, seguida por Grupo Financiero Inbursa, que cae 2.99% a 48.01 pesos, y Quálitas, con 2.59% a 165 pesos.

Los inversionistas esperaban la publicación de los resultados del gigante América Móvil, de Carlos Slim, que registró en la sesión una pérdida de 2.03% en sus acciones a 19.33 pesos.