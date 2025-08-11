BMV inicia la semana en terreno positivo; inversionistas esperan inflación de EU

Las bolsas de valores de México inician la semana con moderadas ganancias. Los índices accionarios locales suben, mientras los inversionistas asimilan unos datos débiles de la actividad industrial local y siguen el panorama del comercio entre Estados Unidos y China.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.21% a 58,194.20 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.20% a 1,169.10 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores operan con ganancias. Las acciones de Genomma Lab encabezan los avances, con 1.79% más a 22.14 pesos, seguidas por las del operador aeroportuario GAP, con 1.24% a 453.59 pesos, y Alfa, con 1% a 14.20.

La actividad industrial de México bajó 0.1% en junio mensual y 0.4% en tasa interanual, según informó esta mañana el INEGI. Los inversionistas siguen con atención las noticias del comercio, un día antes del final de una tregua arancelaria entre Estados Unidos y China.

"Esta semana estará marcada por una agenda cargada de dato estadounidenses, con especial atención en la inflación. El martes se dará a conocer el reporte de inflación de julio, después de cifras laborales que elevaron las expectativas de recortes de tasas", dijo Actinver.