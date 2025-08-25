BMV baja desde máximo histórico; acciones de Peñoles y Banorte lideran las pérdidas

Las bolsas de valores de México opera con pérdidas la mañana de este lunes. Los índices locales comienzan la semana con un moderado descenso después de que registraron el viernes un nuevo máximo histórico ante las apuestas de un recorte de tasa en Estados Unidos.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, retrocede 0.67% al nivel de 58,829.65 puntos. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), baja 0.66% hasta 1,178.98 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Destacan las caídas de la minera Grupo México, con 2.04% menos a 125 pesos, Grupo Financiero Banorte, con 2.03% a 165.81 pesos, y la aeroportuaria OMA, que cae 1.59% a 245.01 pesos.

El entusiasmo por la posibilidad de un recorte de tasa en Estados Unidos llevó al S&P/BMV IPC hasta un máximo histórico de cierre y a su tercera semana consecutiva con ganancias. Durante 2025, el índice referencia acumula hasta su último cierre un alza de 19.62 por ciento.