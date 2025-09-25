BMV avanza tras datos económicos positivos en EU; Grupo Carso lidera las ganancias

Las bolsas de valores de México negocian con ganancias la mañana de este jueves. Tras una toma de ganancias ayer desde máximos históricos, los índices locales avanzan impulsados por cifras que mostraron una salud mejor a la esperada en la economía estadounidense.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, sube 0.35% a 62,121.11 unidades. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanza 0.32% al nivel de 1,242.55 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con avances. Destacan los títulos del conglomerado Grupo Carso, con 2.86% más 131.83 pesos, seguidos por los de la aeroportuaria Asur, con 2.56% a 631 pesos, e Inbursa, que avanza 2% a 52.48 pesos.

Los inversionistas reaccionan positivamente a cifras mejores a las esperadas de la economía de Estados Unidos. Más tarde este día, los inversionistas esperan que el Banco de México anuncie su decisión de política monetaria. Se prevé un recorte de 25 puntos base a la tasa clave.