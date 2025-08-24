Bitcoin en la mesa de los grandes inversionistas: Binance

Diecinueve meses después de que se listaron los primeros Exchage Trade Funds (Etf´s) de bitcoin en Wall Street, la popular criptodivisa salió de los foros digitales para instalarse en la mesa de los grandes inversionistas.

El 15 de junio 2023, BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo solicitó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) autorización para colocar un Etf de la popular criptodivisa.

En ese momento el precio del bitcoin estaba en 26,341 dólares la unidad y de ahí al 10 de enero siguiente en que se aprobó el listado de los instrumentos financiero en Estados Unidos, el valor de la divisa se incrementó 76% para ubicarse en 46,348 dólares la pieza.

Y de esa solicitud, al día de hoy, el precio de la popular criptodivisa se incrementó 325.3 por ciento.

“No solo se trata de un producto nuevo; es un cambio de era en la forma en que los inversionistas institucionales se relacionan con un activo que durante años miraron con desconfianza”, destacó Felipe Mendoza, analista para el broker ATFX.

El 10 de enero del 2024, la SEC aprobó el listado de 11 Etf´s de bitcoin.

Se aprobó a los gestores BlackRock,Ark Invest, Graycale, VanEck, Bitwise, Fidelity, Hashdex, Wisdom Tree, Invesco Galaxy, Franklin Templeton y Valkyrie, ofrecer sus instrumentos que comenzaron a operar en el Nasdaq, en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) y en el Chicago Board Options Exchange (CBOE).

Privilegiado desarrollo

En un análisis semestral Binance, la más grande empresa de intercambio de criptodivisas, destacó que los flujos de capital hacia el bitcoin crecieron más rápido que el del mercado de divisas virtuales en general.

“Esta tendencia refleja una mayor acumulación de capital por parte de tenedores a largo plazo e inversores minoristas, así como la creciente integración de Bitcoin con las finanzas tradicionales. Los Etf´s de bitcoin al contado permitieron que los mayores gestores

de activos obtuvieran exposición directa a la criptodivisa, mientras que las empresas, e incluso los estados-nación, lo consideran cada vez más parte de sus estrategias de reserva”, se lee en el reporte de medio año, 2025 de Binance.

Destacó que el rendimiento del bitcoin en el primer semestre del 2025 superó al de la mayoría de los principales activos tradicionales.

“Si bien BTC experimentó una corrección significativa a principios de año desde su auge postelectoral hasta alcanzar máximos históricos en 2024, terminó el primer semestre como uno de los activos de gran capitalización con mejor rendimiento, respaldado por un posicionamiento macroeconómico y flujos institucionales sostenidos”, escribieron en el reporte.

En los primeros siete meses del año y lo que va de agosto, el precio del bitcoin repuntó 20.96%, mientras que el valor del oro 28.52%, la bolsa de valores de Inglaterra, el FTSE 100, repuntó 14.05%, el S&P 500 que tiene a las empresas más grandes de Estados Unidos, con un avance de 9.95%, la bolsa de Japón, el Nikkei 6.86%, mientras que el Hang Seng, la bolsa de Hong Kong, avanzó 26.32 por ciento.

Mendoza destacó que cambió la dinámica de liquidez y hubo momentos en que las entradas de Etf´s de bitcoin coincidieron con salidas de Etf´s de oro, un indicio de que algunos gestores ya tratan a la criptodivisa como un sustituto parcial del tradicional “activo refugio”.

Un ejemplo del avance de la criptodivisa es el Etf de BlackRock que maneja más de 80,000 millones de dólares en activos, mientras que el de Fidelity ronda los 24,000 millones de dólares.

“Entre todos los Etf´s de bitcoin, los fondos cotizados acumulan cerca de 1.3 millones de bitcoins, lo que equivale al 6% del suministro total de la criptodivisa”, explicó Mendoza.

Y apuntaló que, para el mercado, esta concentración significa que la demanda ya no depende tanto del entusiasmo minorista, sino de flujos estructurados que entran y salen en carteras de bancos privados, fondos de pensiones y gestoras de patrimonio.

Binance destacó que con más de dos billones de dólares de valor de mercado el bitcoin se consolidó como la principal criptomoneda del mundo.

“La llegada de los Etf´s formalizaron el mercado de criptos y existen más de 140 empresas que tiene 848,100 bitcoins”, escribieron los expertos de la plataforma de inversión.

Felipe Mendoza, del bróker ATFX subrayó que en la nueva etapa del bitcoin no está fuera la elevada volatilidad y la dependencia de la política monetaria de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

“Lo que cambió es el lugar que ocupa el bitcoin en el ecosistema financiero. Ya no es una apuesta especulativa de unos cuantos, sino un activo macro, con vehículos regulados, liquidez profunda con capacidad de competir con los grandes referentes del mercado global”, concluyó.