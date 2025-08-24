Precio del oro ganó ante comentarios del presidente de la Fed

Los precios del oro subieron el viernes, impulsados por las crecientes expectativas de un recorte de tasas de interés en septiembre tras los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio anual de Jackson Hole.

El oro al contado ganó 1.1%, a 3,373.89 dólares la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos avanzaron 1.1%, a 3,418.5 dólares. En la semana subieron 1.10 por ciento.

El dólar cayó 1%, abaratando el lingote para los tenedores de otras divisas.

Powell dijo que el cambiante equilibrio de riesgos podría justificar un ajuste de la política monetaria de la Fed, pero no llegó a comprometerse con un recorte de tasas. En su discurso, mantuvo un delicado equilibrio, reconociendo los crecientes riesgos para el mercado laboral y advirtiendo al mismo tiempo de que persisten las presiones inflacionistas.

"En su octavo y último discurso en Jackson Hole, Powell sorprendió a un mercado preocupado, abriendo las vías a un recorte de tasas en septiembre e impulsando a todos los activos, incluido el oro", dijo Tai Wong, operador independiente. "Será importante ver si el oro puede romper y mantenerse por encima de los 3,400 dólares en los próximos días".

Los operadores ven ahora un 85% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos el mes que viene, frente al 75% previo al discurso, según la herramienta FedWatch de CME.

Las declaraciones de Powell hicieron especial hincapié en los próximos datos de empleo e inflación que se publicarán antes de la cita de política monetaria de la Fed del 16-17 de septiembre.

Los lingotes, que no devengan intereses, tienden a comportarse bien en un entorno de tasas bajas.

En otros metales preciosos, la plata al contado ganó 2.2%, a 39.01 dólares la onza; el platino subió 0.7%, a 1,362.9 dólares; y el paladio avanzó 1.4%, a 1,125.53 dólares.

Cobre en máximos de una semana

Los precios del cobre subieron el viernes por tercera sesión consecutiva, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abrió la puerta a recortes de las tasas de interés y de que la demanda en China, principal consumidor de metales, se mantuviera saludable.

El cobre de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) avanzó 0.5%, a 9,777 dólares la tonelada, tras tocar su máximo desde el 14 de agosto, a 9,813.5 dólares. No obstante, los precios del viernes siguieron por debajo del máximo de 10,020.5 dólares tocado el 2 de julio, su nivel más alto en más de tres meses.

Los precios ampliaron las ganancias después de que Powell apuntó a un posible recorte de tasas en la reunión de septiembre de la Fed, aunque se abstuvo de comprometerse a una rebaja.

En la semana el cobre ganó 0.83 por ciento.

"Un giro cauto podría ser muy favorable para los precios del cobre, ya que mantendría la demanda", dijo Nitesh Shah, estratega de Materias Primas de WisdomTree.

El cobre también se vio respaldado por indicios de una demanda firme, dijo Shah.