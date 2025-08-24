Petróleo subió y registró ganancias semanales

Los precios internacionales del petróleo se estabilizaron en sus cotizaciones del viernes en medio de la incertidumbre que rodea a un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, obteniendo ganancias semanales por primera vez en las últimas tres semanas.

Los futuros del crudo Brent del mar del Norte, cerraron con una subida de 6 centavos, o 0.09%, hasta los 67.73 dólares. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cerraron con una subida de 14 centavos, o un 0.22%, hasta los 63.66 dólares.

Ambos contratos subieron más de 1% en la sesión anterior. El Brent subió 2.9% en la semana, mientras que el WTI subió 1.4 por ciento. La mezcla mexicana de exportación subió 0.12% el viernes, para venderse en 62.64 dólares y ganó 2.62% en la semana.

“Todo el mundo está esperando el próximo paso del presidente Trump”, afirmó Giovanni Staunovo, analista de Materias Primas de UBS. “En los próximos días, parece que no va a pasar nada”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que verá si el presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, colaborarán para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

“Sigue habiendo incertidumbre en torno al posible alto el fuego, las negociaciones no avanzan tan rápido como el mercado hubiera esperado”, afirmó Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group.