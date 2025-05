Bitcoin en máximo histórico, ahora en 111,000 dólares

Bitcoin se disparó a un nuevo máximo histórico por encima de 111,000 dólares el jueves, impulsado por el optimismo sobre avances regulatorios en Estados Unidos, particularmente el progreso de la Ley GENIUS destinada a establecer un marco nacional para stablecoins.

La mayor criptomoneda del mundo subió 4.6% a 111,430 pero alcanzó un máximo de 111,834.1 a primeras horas del jueves, superando significativamente el récord anterior de más de 109,000 dólares, según publicó Investing.

Bitcoin ha subido más de 18% en lo que va de mayo y cerca de 40% desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en noviembre.

La legislación, titulada oficialmente "Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins" (GENIUS), avanzó en el Senado de Estados Unidos esta semana.

Los inversionistas ven el proyecto como un paso fundamental hacia una regulación integral de las criptomonedas, que podría proporcionar claridad legal y fomentar una mayor participación institucional en el espacio de activos digitales.

Se espera que el proyecto sea sometido a votación en el pleno del Senado esta semana, tras lo cual será enviado a la oficina del presidente Donald Trump para su aprobación.

Infobae publicó el jueves que este comportamiento alcista del bitcoin se da en un contexto de creciente incertidumbre económica.

Por un lado, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han subido ante las preocupaciones por el déficit fiscal, tras la aprobación de una nueva ley de gasto público.

La percepción de que el bitcoin podría funcionar como una cobertura ante la inflación o la inestabilidad fiscal parece estar cobrando fuerza, según un informe de CBS News.

Ofrecerá bitcoin

Esta semana el mayor banco de Estados Unidos, JPMorgan anunció que va a ofrecer bitcoin a sus clientes.

Según Eleconomista.es, JPMorgan va adoptar la criptomoneda tras años de crítica, algo que puede suponer un punto de inflexión en la industria.

Hasta la fecha, la oferta cripto de las grandes entidades de Wall Street es muy limitada y el hecho de que la firma de Jamie Dimon vaya a cambiar su postura respecto al bitcoin puede suponer un efecto llamada y animar a otros competidores a seguir sus pasos.

Donald Trump ha relajado la regulación de los activos digitales, lo que propicia su adopción general y desde su llegada promovió el uso de las criptodivisas en Estados Unidos.

A decir del portal español, el directivo de JPMorgan sigue siendo crítico con las criptomonedas y defiende que se hace un mal uso de las mismas, para terrorismo o en casos de tráfico sexual.