Bitcoin cae por escalada en guerra comercial

Bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo por valor de mercado, extendió sus caídas el viernes y retrocedió desde la marca de los 120,000 dólares, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su conflicto comercial con China.

De acuerdo con datos de Investing, el precio del bitcoin cayó hasta los 112,878.60 dólares por unidad el viernes, un retroceso de 7.22 por ciento. Se trata de su peor caída desde el 6 de abril de este año, cuando descendió 6.18 por ciento.

Durante el fin de semana el bitcoin recuperó la caída del 7%, cotizando en 115,409.5 dólares por unidad, lo que representa un alza de 2.21% después de bajar hasta los 112,878.6 dólares.

Donald Trump dijo el viernes que aumentaría los aranceles a las exportaciones de China en 100% e impondría controles de exportación a "todo y cualquier software crítico" en represalia a los límites de exportación anunciados recientemente por el gigante asiático sobre minerales de tierras raras, críticos para la tecnología y otras manufacturas.

La disputa sacudió los mercados financieros mundiales, provocando que los principales índices bursátiles estadounidenses bajaran más de 2% y que las acciones de empresas chinas que cotizan en Wall Street enfrentaran ventas masivas.

Ethereum, la segunda criptomoneda más grande del mercado, cayó 12.33% para cotizar en 3,829.58 dólares por unidad.