Banorte recabó 1,350 millones de dólares con bonos

Grupo Financiero Banorte, el mayor banco de origen mexicano, recabó 1,350 millones de dólares con la emisión de dos bonos en los mercados internacionales.

La empresa dijo que con el bono 'NC6.5 Perpetual Notes' recaudó 600 millones de dólares, a un plazo de seis años y medio y con una tasa cupón de 8 por ciento.

En tanto, con la serie 'NC10.5 Perpetual Notes' recaudó 750 millones de dólares, con vencimiento en 10 años y medio.

Este bono pagará una tasa cupón de 8.45 por ciento.

El destino de los recursos obtenidos con la emisión no fue revelado por Banorte.

Los bonos recibieron una calificación de 'Ba3' por parte de Moody's Local México y de 'BB-' por S&P Global Ratings, el tercer nivel en la escala global de activos con grado especulativo para ambas calificadoras, respectivamente.

La emisión “buscaba aprovechar lo que la dirección describió como una ventana de oportunidad”, informó el miércoles el medio financiero International Financing Review.

Según la presentación a inversionistas del banco citada por International Financing Review, la estructura en dos tramos ayuda a suavizar su calendario de rescates.

Las acciones de Banorte cerraron el miércoles con una caída en torno al 1.45% tras el anuncio de la colocación.