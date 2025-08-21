Aranceles pegan a costos de Walmart y sus acciones caen

Las acciones de Walmart cayeron en las operaciones del jueves en el New York Stock Exchange (NYSE) tras no cumplir las expectativas de ganancias que estuvieron afectadas por las presiones arancelarias, fluctuaciones en los tipos de cambio, inflación y las condiciones económicas y geopolíticas globales.

“A medida que reponemos inventario a precios posteriores a los aranceles, hemos seguido viendo aumentos de costos cada semana", comentó Doug McMillon, director ejecutivo de la compañía, en la presentación de resultados y dijo que los costos se incrementarán en la segunda mitad del año.

“Los efectos de los aranceles han sido lo suficientemente graduales como para que los hábitos de consumo solo hayan cambiado de forma modesta”, agregó el directivo.

Walmart obtiene dos tercios de sus productos directamente de Estados Unidos y menos de un tercio de lo que vende en ese país se importa de China, México, Vietnam, India y Canadá.

Bajón en Bolsa

Los títulos de Walmart cerraron con una caída de 4.49% y se vendieron a 97.96 dólares por unidad, con lo que apuntó su mayor caída desde 4 de abril pasado, cuando retrocedió 4.66 por ciento.

En valor de capitalización la firma que cotiza en Wall Street perdió 36,789 millones de dólares y tiene un valor total de 781,762 millones de dólares.

Se observó que la compañía reportó ganancias ajustadas por acción de 0.68, dólares por debajo de los 0.74 dólares pronosticados por el consenso.

Con dicho resultado, la emisora apuntó su primer trimestre con resultados inferiores a los esperados desde mayo de 2022, después de que la compañía informara que incurrió en gastos extraordinarios relacionados con asuntos legales y reestructuración durante el trimestre.

El gigante minorista superó sus las estimaciones de ventas trimestrales. Los ingresos ascendieron a 177,400 millones de dólares, superando los 176,050 millones de dólares previstos.

Walmart anunció que ahora espera un crecimiento de las ventas netas de entre el 3.75 y 4.75% para el cierre de año, superior a sus expectativas previas de entre el 3 y 4 por ciento.

Expertos consideran que el reporte fue mixto y superó las expectativas del consenso en ventas, pero no fue el caso en utilidades por primera vez desde el 2022.

Cristina Morales, analista senior en Signum Research, escribió que el impacto por los aranceles es gradual lo que no representó un cambio en las decisiones de consumo, pero la empresa enfrenta un alza en costos cada semana al resurtir su inventario.

“Existe un alto nivel de incertidumbre y se anticipa que los siguientes meses se seguirán adaptando los costos a los nuevos aranceles. A pesar de ser una empresa defensiva del sector comercial, la integración mundial que tienen genera una mayor incertidumbre debido a los aranceles impuestos en varios países de donde importa productos”, explicó.

Expertos de Análisis GBM Research, resaltaron qué Walmart registró un desempeño negativo en Bolsa. “A pesar de un sólido crecimiento en ventas comparables y un aumento del 25% en comercio electrónico, los resultados del segundo trimestre de 2025 decepcionaron al mercado debido a las presiones en márgenes y una utilidad por acción por debajo del consenso. El retroceso se acentuó tras las advertencias sobre riesgos por los aranceles y una guía de utilidades más ajustada para el resto del año”, añadieron.

Wall Street baja ante especulaciones sobre la Fed

Los índices bursátiles estadounidenses cerraron a la baja el jueves, ya que las apuestas a favor de una pausa en la política monetaria en septiembre se triplicaron antes del discurso crucial del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en Jackson Hole.

El Nasdaq Composite bajó 0.34%, a 21,100.31 puntos, el S&P 500 cayó 0.40%, a 6,370.16 unidades, y el Dow Jones bajó 0.34%, a 44,785.50 enteros.

Todos los sectores, excepto energía y materiales, registraron pérdidas, siendo el de bienes de consumo básico el que presentó la mayor caída.

La lectura preliminar de agosto sobre las condiciones de la manufactura en Estados Unidos, elaborada por S&P Global, subió a 53.3 puntos, su máximo en 39 meses, desde los 49.8 puntos de julio, en comparación con la lectura esperada de 49.7 puntos según una encuesta de Bloomberg. El índice indica una recuperación de la expansión en el sector.

A última hora del jueves, la probabilidad de que la Fed mantuviera sin cambios la tasa de interés aumentó al 27% desde el 7.9% de la semana anterior, según la herramienta FedWatch del CME.

La probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en septiembre se situó en el 74%, frente al 92% de la semana anterior.

Los resultados de Walmart también afectaron la confianza de los inversionistas, ya que la caída de 4.5 % en sus acciones fue una de las peores del S&P 500 y el Dow Jones.

Mayor alza en dos semanas

Las bolsas de valores de México rebotaron en la sesión del jueves y casi borraron las caídas recientes, en una sesión en la que se incorporaron variados datos económicos. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 0.76% a 58,663.97 puntos, en tanto que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), ganó 0.76% a 1,174.75 enteros.

Los indicadores presentaron su mayor alza en dos semanas y quedaron muy cerca de recuperar su mejor nivel en más de dos meses.

El mercado incorporó que las ventas minoristas de México presentaron en junio su segunda caída en tres meses, mientras que la inversión extranjera directa alcanzó un récord para el segundo trimestre del año.

Los inversionistas evaluaron que Banco de México continúe con las bajas de tasas de interés, ya que la inflación se ha desacelerado en línea con sus expectativas. (Con información de Infosel)