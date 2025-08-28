Lectura 2:00 min
American Bitcoin, de los hijos de Trump, llega en septiembre al Nasdaq
American Bitcoin, la empresa minera de bitcoin respaldada por dos de los hijos del presidente estadounidense Donald Trump, ha conseguido el apoyo de inversores tradicionales y de criptomonedas para una fusión en acciones que permitirá a la firma comenzar pronto a cotizar en el Nasdaq, dijo el mayor inversor de la compañía.
La fusión de la empresa no cotizada con Gryphon Digital Mining Se espera que se finalice en breve y el objetivo es comenzar a operar a principios de septiembre, según Asher Genoot, director ejecutivo de Hut 8, que posee el 80% del Bitcoin estadounidense.
Los accionistas principales en la cotización ya se han definido, dijo, y agregó que los cofundadores del intercambio de criptomonedas Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss, habían invertido en la nueva empresa.
Gemini no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios de Reuters.
El cofundador de American Bitcoin, Eric Trump, su hermano Donald Trump Jr y Hut 8, poseerá un 98% combinado de la entidad recién formada, que conservará el nombre American Bitcoin y cotizará bajo el código de acciones ABTC.
"En lugar de salir a bolsa directamente a través de una IPO, pensamos que habría muchas más ventajas en la financiación si tuviéramos una empresa existente que ya tuviera acceso a diferentes tipos de financiación también", dijo Genoot a Reuters en la conferencia Bitcoin Asia en Hong Kong.
Eric Trump también está en Hong Kong y viajará a Tokio el fin de semana para un evento de Metaplanet, una empresa japonesa de tesorería de bitcoin, dijo Genoot.
American Bitcoin está buscando criptoactivos para comprar en Hong Kong y Japón para desarrollar su negocio global, informó el Financial Times hace dos semanas.