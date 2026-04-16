Acciones de Netflix caen pese a superar expectativas

Las acciones de Netflix cayeron en las operaciones posteriores al cierre del mercado el jueves, tras la publicación del informe de resultados del primer trimestre y el anuncio de un cambio clave en su estructura corporativa.

La compañía superó las expectativas de Wall Street en ingresos, reportando 12,250 millones de dólares en el primer trimestre, cifra superior a los 12,180 millones previstos por los analistas y 16% más que los 10,540 millones del mismo trimestre del año anterior.

Netflix reportó ganancias de 5,280 millones de dólares, casi el doble de los 2,890 millones de dólares, que alcanzó en el primer trimestre de 2025. La compañía atribuyó este resultado a un beneficio operativo superior al proyectado y a la indemnización por rescisión de contrato de 2,800 millones de dólares que recibió Warner-Bros Discovery luego de que no se concretó su adquisición.

Pese a superar las expectativas el mercado no quedó satisfecho con los resultados, lo que hizo caer el precio de las acciones del gigante en 9.18% hasta los 97.90 dólares en el after hours del jueves respecto al cierre de 107.79 dólares de la negociación habitual.

El jueves, Netflix también anunció que Reed Hastings, cofundador y actual presidente de la compañía, dejará el consejo de administración en junio, expira su mandato. Analistas señalaron que este pudo haber sido el catalizador en la caída de las acciones.

“Netflix experimenta un crecimiento de ingresos de dos dígitos, ampliando sus márgenes en 2026 y generando un flujo de caja libre abundante”, declaró Richard Greenfield, analista de medios de LightShed Partners. “Si bien el primer trimestre transcurrió sin sobresaltos financieros, la salida de Reed Hastings inquietó a los inversionistas”, añadió.

La compañía anunció que espera un aumento del 13% en los ingresos del segundo trimestre y reiteró su advertencia anterior de que el gasto en contenido se concentraría en la primera mitad del año debido al calendario de lanzamientos.

Duplicará ingresos

Netflix reiteró el jueves que va camino de alcanzar los 3,000 millones de dólares en ingresos publicitarios en 2026, lo que supondría duplicar la cifra con respecto al año anterior, ya que esta nueva línea de ingresos muestra crecimiento.

La empresa introdujo su plan más económico con publicidad en 2022 y desde entonces ha estado haciendo hincapié en esta vía para la expansión de ingresos, mientras aumenta los precios de las suscripciones y toma medidas contra el uso compartido de contraseñas.

“Desde nuestra perspectiva, Netflix está posicionado como líder para agregar una cantidad importante de nuevos suscriptores al segmento de publicidad para el 2026. Conforme avance la diversificación de su portafolio, este segmento debería consolidarse como el principal motor de crecimiento hacia el próximo año” escribieron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

A inicios de año Netflix anunció que había alcanzado los 325 millones de suscriptores de pago. La empresa ya no publica actualizaciones trimestrales sobre el número de sus usuarios.

En marzo, la empresa de streaming anunció que volvería a subir sus precios. “Nuestros recientes cambios de precios han tenido buena acogida, lo que refleja el valor que ofrecemos a nuestros miembros”, destacó la empresa en la carta a los accionistas.

Los expertos de Monex señalaron que esperan que la empresa genere alrededor de 1,500 millones de dólares en ingresos adicionales durante 2026 por ajustes en el precio de los planes de suscripción de Netflix, equivalente a un crecimiento aproximado de 3.3% atribuible exclusivamente a precios. (Con información de Reuters)