Acciones de Inbursa caen en la BMV por resultados por debajo de lo esperado en 3T

Las acciones de Grupo Financiero Inbursa caen más de 3% al medio día, luego de que ayer dio a conocer sus resultados financieros al tercer trimestre que fueron en su mayoría negativos y por debajo de lo esperado por el consenso.

Los resultados del grupo financiero de Carlos Slim no gustaron a los inversionistas, que castigaron los títulos de Inbursa que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los cuales se ubicaron en 45.25 pesos por unidad, una caída de alrededor del 3.6 por ciento.

Inbursa encabeza las pérdidas dentro del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la BMV.

El débil desempeño en los ingresos se debió a la “desaceleración en la cartera de crédito en un entorno con menores tasas, caída en ingresos no financieros y la mayor creación de reservas para riesgos crediticios” escribieron analistas de Valmex Casa de Bolsa en un reporte.

“Los ingresos por intereses netos registraron su peor crecimiento de los últimos 4 años, ante la notoria desaceleración en su cartera total”, añadieron.

Además, la utilidad operativa registró una caída del 14.9% debido a un aumento del 7.8% por concepto de gastos no financieros.