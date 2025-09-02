Acciones de chips hacen caer a Wall Street

Las acciones de semiconductores cotizan a la baja en Wall Street este martes, con NVIDIA encabezando las pérdidas con una caída de 2.77 por ciento.

Broadcom, AMD y otras acciones de chips también bajan, con el índice PHLX Semiconductor cayendo cerca de 2 por ciento.

A decir de Investopedia, la caída del martes prolongó las pérdidas de finales de la semana pasada, en medio de la incertidumbre tras el recurso presentado el viernes por un tribunal de apelación que cuestionaba la legalidad de los aranceles recíprocos de la administración Trump, y la preocupación por las relaciones de Estados Unidos con sus principales socios comerciales.

Este martes NVIDIA negó versiones de prensa que indicaban que no tenía suficiente inventario de chips H100 y H200 para atender todos los pedidos de inteligencia artificial.

La empresa publicó un comunicado en el que rechazaba que tuviera poca producción de chips por estar dedicada a la fabricación de su chip denominado H20, los cuales fueron aprobados para su venta en China.