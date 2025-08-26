Acciones de Cemex suben en Bolsa luego de que JP Morgan mejoró su calificación

Las acciones de Cementos Mexicanos (Cemex) suben con fuerza este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), luego de que JP Morgan mejoró la calificación de la empresa a Sobreponderar con un precio objetivo de 10.50 pesos.

De acuerdo con los analistas de JP Morgan, prevén que los recortes de costos y cambios estratégicos bajo su nuevo director ejecutivo podrían generar ganancias en beneficios y flujo de efectivo más rápido de lo esperado.

Los títulos de la emisora escalan 1.21% y cotizaron a 16.77 pesos, se encamina a registrar su cuarta jornada con avances consecutivos.

Con dicho resultado, los papeles de la cementera prestan su mayor nivel desde el 29 julio de 2021, cuando cerró en los 16.97 pesos por unidad.

En el año, los papeles de Cemex escalan 43.58 por ciento.

La correduría espera que el EBITDA de Cemex se mantenga estable este año antes de aumentar un 13% en 2026, con ahorros en México y Europa que elevarán los márgenes en el segundo semestre.

JP Morgan señaló que los inversionistas mantienen posiciones infraponderadas en la acción, dejando espacio para más compras mientras la empresa se beneficia de la reestructuración y su regreso al estatus crediticio de grado de inversión.

"La estrategia innovadora de Cemex va más allá de la simple reducción de gastos; busca empoderar a los equipos regionales y crear un modelo operativo más eficiente", dijeron los analistas de JP Morgan.

(Con información de Investing)