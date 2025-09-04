Acciones de Broadcom suben después del cierre, impulsadas por su reporte al 3T25

Las acciones de Broadcom, desarrollador de software y semiconductores, subieron en el mercado electrónico, luego de reportar ganancias al tercer trimestre fiscal de 2025, que superaron las expectativas de los analistas y brindaron sólidas perspectivas.

Los papeles de la tecnológica cerraron la sesión de este jueves con un alza de 1.23% a 306.10 dólares, pero después de publicar sus resultados, los papeles se dispararon 4.70% en operaciones electrónicas.

En el año, las acciones del fabricante de Chips presentan un incremento de 36.46% y suman cerca de 282,793 millones de dólares a su capitalización bursátil, para totalizar 1.439 billones de dólares.

Los títulos de Broadcom casi se han duplicado durante el último año, ya que el fabricante de chips se ha posicionado en el centro del auge de la inteligencia artificial.

La firma anunció que espera ingresos de 17,400 millones de dólares para el cuarto trimestre, superiores a los 17,020 millones de dólares previstos por los analistas de Wall Street. Los ingresos del tercer trimestre aumentaron un 22 % interanual.

La compañía reportó una utilidad neta de 4,140 millones de dólares, o 85 centavos por acción, tras registrar una pérdida neta el año pasado de 1,880 millones, o 40 centavos por acción.

Broadcom desarrolla chips personalizados para Google y otras empresas de la nube, además de piezas de red y software necesarios para unir miles de chips de inteligencia artificial.

El CEO de Broadcom, Hong Tank, comentó a los inversionistas que las perspectivas de inteligencia artificial (IA) del fabricante de chip mejorarán significativamente en el año fiscal 2026, lo que ayudará sobre las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento.

Durante la conferencia telefónica, Tan dijo que la mayoría que la compañía está trabajando con clientes potenciales para desarrollar la inteligencia artificial.